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Підтоплено близько 20 домогосподарств: на річці Десна борються з льодовим затором

21 січня, 2023 субота
14:55
Суспільство На річці Десна борються з льодовим затором

20 січня до ДСНС Київської області надійшла інформація щодо утворення льодового затору на р. Десна поблизу Зазим’я Броварського району

Про це стало відомо з telegram-каналу Київської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни", - йдеться у дописі.

Зокрема повідомляється, що було зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.  

"Розгорнуто штаб для ліквідації події. Проводиться моніторинг акваторії річки Десна", - додається.

Окрім цього, також зазначається, що у ніч з 20 на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. 

"Сьогодні, 21 січня, роботи з підриву льоду можуть бути продовжені. У Броварському районі можливо чути звуки вибухів", - йдеться у дописі.

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Київщина
ДСНС
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