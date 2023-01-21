Підтоплено близько 20 домогосподарств: на річці Десна борються з льодовим затором

Про це стало відомо з telegram-каналу Київської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни", - йдеться у дописі.

Зокрема повідомляється, що було зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

"Розгорнуто штаб для ліквідації події. Проводиться моніторинг акваторії річки Десна", - додається.

Окрім цього, також зазначається, що у ніч з 20 на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

"Сьогодні, 21 січня, роботи з підриву льоду можуть бути продовжені. У Броварському районі можливо чути звуки вибухів", - йдеться у дописі.

20 січня повідомлялося, що поблизу Києва чули звуки вибухів: працювали піротехніки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb