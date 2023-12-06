"Підтримаймо одне одного": біля сейму у Варшаві українці просять розблокувати кордон

Про це з місця події розповіла кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська.

Мирна акція "Wspierajmy się" ("Підтримаймо одне одного") українців відбулася біля будівлі сейму у столиці Польщі.

"Ми зараз перебуваємо на перші акції у Варшаві, яка пов’язана із ситуацією на кордоні. Її організували активісти, які стосуються сфери міжнародної торгівлі та хочуть налагодити діалог з польською владою", - пояснила кореспондентка.

Громадяни, які займаються міжнародною торгівлею, за підтримки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, емігрантів і волонтерів найперше просять розблокувати кордон. Активісти пояснюють, що обмеження пропуску загрожує здоров’ю та життю українських водіїв.

Також вони просять поліпшити умови експорту та імпорту між нашими країнами, адже це потрібно і українській, і польській економікам. Третьою темою є боротьба з дезінформацією та пропагандою, бо вона посідає в Польщі своє місце та чинить розбрат між людьми.

Ці пропозиції активісти оформили у лист та віднесли до будівлі сейму.

"Ми передали листи від асоціації міжнародних перевізників України й також лист від громадської організації Міжнародні перевізники України зі Львова. Ці листи просять польський уряд звернути увагу на те, що гинуть люди, є дві смерті. Теж у цій ситуації є економічні проблеми обох країн. Ми просимо розглянути питання на найближчих засіданнях, чи комісіях", - пояснила організаторка акції, громадська активістка, засновниця клубу торгівлі Україна - ЄС Вікторія Тріфон.

Страйки на кордоні з Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Аграрний експерт розповів, які продукти можуть зникнути з полиць українських магазинів через блокаду кордонів.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. Про що домовились читайте тут.

У понеділок, 4 грудня, в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", що на українсько-польському кордоні, відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.\

Учора Еспресо також повідомляло про організацію цієї акції.