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Підтримка деякими країнами Африки резолюції Генасамблеї ООН - успіх української дипломатії, - Кулеба

13 жовтня, 2022 четвер
16:36
Світ На фото Дмитро Кулеба

Про "успішну наступальну операцію на дипломатичному фронті свідчить підтримка країн Африки резолюції Генасамблеї ООН про невизнання псевдореферендумів РФ

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у фейсбуці.

"Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували "За", - сказав міністр.

Він додав, що з лідерами цих країн у попередні тижні та місяці говорив президент Володимир Зеленський, сам Кулеба зустрічався з їх міністрами під час першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки.

"Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня", - додав Кулеба. 

  • 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначається, що перебування РФ у Радбезі ООН - є нелегальним, "немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться". Таким чином ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала російський режим терористичним.

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Африка
Дмитро Кулеба
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