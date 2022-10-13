Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у фейсбуці.

"Важлива зміна ситуації на нашу користь - декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували "За", - сказав міністр.

Він додав, що з лідерами цих країн у попередні тижні та місяці говорив президент Володимир Зеленський, сам Кулеба зустрічався з їх міністрами під час першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки.

"Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня", - додав Кулеба.

13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайскоріше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначається, що перебування РФ у Радбезі ООН - є нелегальним, "немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться". Таким чином ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала російський режим терористичним.

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