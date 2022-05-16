Підтримка суверенітету та безпеки України, дзвінок Шойгу й ситуація на полі бою: Резніков і міністр оборони США Остін провели розмову

Про це Ллойд Остін розповів на своїй сторінці у Twitter.

Остін мав телефонну розмову з Олексієм Резніковим про ситуацію на полі бою та потреби України.



У ході розмови міністр оборони США також розповів Олексію Резнікову про свою розмову з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу.

"Я підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету та безпеки України", - додав Остін.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

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