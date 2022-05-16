Підтримка суверенітету та безпеки України, дзвінок Шойгу й ситуація на полі бою: Резніков і міністр оборони США Остін провели розмову
Міністри оборони України та США обговорили безпекову ситуацію та потреби українців на полі бою
Про це Ллойд Остін розповів на своїй сторінці у Twitter.
Остін мав телефонну розмову з Олексієм Резніковим про ситуацію на полі бою та потреби України.
У ході розмови міністр оборони США також розповів Олексію Резнікову про свою розмову з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу.
"Я підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету та безпеки України", - додав Остін.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе