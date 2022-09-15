Підтримували збройну агресію РФ та вважали її "боротьбою з нацизмом": на Дніпропетровщині викрили двох колаборантів
Мешканці Дніпропетровщини в соціальних мережах неодноразово поширювали пропагандистські наративи РФ та підтримували "спецоперацію"
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Мешканка Кривого Рогу та мешканець Павлограду в забороненій в Україні соціальній мережі поширювали дописи з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції.
Так, чоловік у своїх дописах стверджував, що військові дії на території України - це "боротьба з нацизмом". Крім того, він схвалював проєкт "Новороссия", який до 24 лютого мав на меті захоплення території Луганщини й Донеччини. Після повномасштабного вторгнення РФ мала наміри захопити всі інші території України, у першу чергу Харківщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину, Херсонщину і Запоріжжя.
Жінка публікувала контент, у якому активно підтримувала президента країни-агресора.
Під час обшуку в колаборантів вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку використовували у своїй протиправній діяльності.
Наразі підозрюваних звинувачують за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
- 14 вересня повідомили, що київському судді оголосили підозру у виправданні агресії РФ і підбурюванні українців до колаборантства.
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