Підтримувати Україну та захищати демократію: Байден згадав українців, вітаючи Макрона з перемогою на виборах

Про це він написав у Twiiter.

"Вітаю Емануеля Макрона з переобранням. Франція є нашим найстарішим союзником і ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем. Я з нетерпінням чекаю на нашу продовження тісної співпраці — у тому числі щодо підтримки України, захисту демократії та протидії зміні клімату", — написав Байден.

Нагадаємо, Еммануель Макрон вдруге став президентом Франції. Про це свідчать результати виборів. За Макрона проголосувало 18 779 809 виборців. Він набрав — 58.55%.

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