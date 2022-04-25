Підтримувати Україну та захищати демократію: Байден згадав українців, вітаючи Макрона з перемогою на виборах
Президент США Джо Байден, вітаючи свого французького колегу Еммануелея Макрона з переобранням на пост президента Франції, нагадав, що очікує на тісну співпрацю в тому числі й щодо підтримки України
Про це він написав у Twiiter.
"Вітаю Емануеля Макрона з переобранням. Франція є нашим найстарішим союзником і ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем. Я з нетерпінням чекаю на нашу продовження тісної співпраці — у тому числі щодо підтримки України, захисту демократії та протидії зміні клімату", — написав Байден.
- Нагадаємо, Еммануель Макрон вдруге став президентом Франції. Про це свідчать результати виборів. За Макрона проголосувало 18 779 809 виборців. Він набрав — 58.55%.
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