Підтверджено загибель в Оленівці заступника командира загону з "Азову" Букарьова, - сестра воїна
Заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов", черкащанин Дмитро Букарьов (Білотур) дійсно загинув під час теракту, вчиненого росіянами в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року
Загибель військового офіційно підтвердили його сестрі Ладі Лісовій, про що вона розповіла на фейсбуці.
"З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося", - зазначає сестра військового.
Як пригадує Лада Лісова, Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році.
"Віддав 8 років життя захисту України, виховав чимало молодих азовців. Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж", - додає Лісова.
"Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла", - підсумувала Лада Лісова.
У Дмитра залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник.
В квітні 2023 року Лада Лісова заявляла черкаському інформаційному порталу "18000", що їхня родина разом з рідними інших загиблих в Оленівці очікує результатів "розгорнутої ДНК-експертизи".
- Влітку 2022 російські окупанти здійснили терористичний акт, підірвавши колонію із полоненими захисниками Маріуполя в Оленівці, що на Донеччині.
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