Загибель військового офіційно підтвердили його сестрі Ладі Лісовій, про що вона розповіла на фейсбуці.

"З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося", - зазначає сестра військового.

Як пригадує Лада Лісова, Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році.

"Віддав 8 років життя захисту України, виховав чимало молодих азовців. Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж", - додає Лісова.

"Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла", - підсумувала Лада Лісова.

У Дмитра залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник.

В квітні 2023 року Лада Лісова заявляла черкаському інформаційному порталу "18000", що їхня родина разом з рідними інших загиблих в Оленівці очікує результатів "розгорнутої ДНК-експертизи".