Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення допоможе залучити в бюджет до 20 млрд грн щорічно, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Мінтранс.



"Сьогодні ми отримали перші листи від громадськості, які наполягають на ще більшій уніфікації і беззбитковості перевезень вантажів, що дозволить залучати щорічно 18-20 мільярдів гривень. Ми чуємо аграріїв і розуміємо, що основний обсяг вантажоперевезень - це руда і вугілля. Виходячи з цього ми і будемо вибудовувати нову тарифну політику", - цитує видання слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова.



Міністр додав, що остаточне рішення про ставки тарифів буде прийняте за результатами громадського обговорення.



У виданні нагадали, що Мінінфраструктури пропонує поступово збільшити тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року, а з 1 січня 2022 року - ще на 20,4%. Також пропонується збільшити тарифи на перевезення вантажів другого тарифного класу на 8% з 1 вересня і ще на 6,5% - з січня 2022 року.



Кубраков зауважив, що таке підвищення тарифів стане рекордним. Так, вперше мова йде не про індексацію тарифів, а про зближення класів. Це має дозволити Укрзалізниці вже в цьому році залучити додаткові 2 млрд грн, а в наступному - рекордні 10 млрд грн.

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