Пік COVID-захворюваності очікується наприкінці жовтня, - РНБО
Рада національної безпеки і оборони прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в Україні наприкінці жовтня
Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що кількість зайнятих ліжок в COVID-лікарнях може сягнути 50 тис.
"Пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця - початок наступного. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно будуть знаходитися на ліжках (у лікарнях, - ред.), становитиме 50-55 тис. осіб", - заявив Данілов.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 5 жовтня вісім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
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