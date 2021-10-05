Вісім областей України ризикують потрапити у "помаранчеву" зону
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 5 жовтня вісім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
До списоку з поганою епідеміологічною ситуацією входять наразі такі вісім областей:
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Запорізька;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернівецька.
Усі ці регіони мають погані показники рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій - 653, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380. В той час як норма має становити не більше 75 на 100 тис. населення.
Також у деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% та Рівненській - 59,1%, при нормі 50%.
- Нагадаємо, 4 жовтня в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).
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