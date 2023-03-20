Пілоти США можуть долучитися до бойових дій у лавах іноземного легіону, - військовий експерт Світан
Військовий експерт, військовий льотчик-інструктор полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що є три варіанти дій щодо отримання винищувачів F-16
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Щодо передачі Україні винищувачів F-16 є три варіанти дій, і всі три розглядаються. Перший, основний та глобальний напрямок – це повна модернізація нашого авіапарку для переходу на F-16. Для цього потрібно близько 200 літаків, підготовка аеродромів та техніко-експлуатаційних частин, інженерно-технічного складу, заводи з ремонту та обслуговування. Це триватиме кілька років, два-три роки точно, щоб повністю підготувати базу", - пояснив Світан.
За словами військового експерта, всі три напрямки отримання винищувачів F-16 є перспективними.
"Другий варіант – це підготовка нашого льотного складу. Перекидання нам літаків F-16 на аеродроми у режимі "підскоку". Тобто, коли літаки виконують бойове завдання, а технічне обслуговування відбувається на базах Європи. І третій варіант, який також починає обговорюватися – це використання на F-16 американських льотчиків, які вже виявили бажання виконувати бойові завдання на F-16 з наших аеродромів, вступивши до нашого іноземного легіону. Усі три напрямки опрацьовуються та всі перспективні", - наголосив Світан.
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