Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щодо передачі Україні винищувачів F-16 є три варіанти дій, і всі три розглядаються. Перший, основний та глобальний напрямок – це повна модернізація нашого авіапарку для переходу на F-16. Для цього потрібно близько 200 літаків, підготовка аеродромів та техніко-експлуатаційних частин, інженерно-технічного складу, заводи з ремонту та обслуговування. Це триватиме кілька років, два-три роки точно, щоб повністю підготувати базу", - пояснив Світан.

За словами військового експерта, всі три напрямки отримання винищувачів F-16 є перспективними.

"Другий варіант – це підготовка нашого льотного складу. Перекидання нам літаків F-16 на аеродроми у режимі "підскоку". Тобто, коли літаки виконують бойове завдання, а технічне обслуговування відбувається на базах Європи. І третій варіант, який також починає обговорюватися – це використання на F-16 американських льотчиків, які вже виявили бажання виконувати бойові завдання на F-16 з наших аеродромів, вступивши до нашого іноземного легіону. Усі три напрямки опрацьовуються та всі перспективні", - наголосив Світан.