Пилова буря у США спричинила масштабну ДТП: є жертви
У штаті Іллінойс в Сполучених Штатах Америки сталася пилова буря, що спричинила масштабну ДТП в якій загинули люди
Про це повідомляє BBC.
Пилова буря спричинила масштабну ДТП на мігастралі в яку потрапили понад 50 авто. Це призвело до численних смертей, понад 30 людей були доставлені до лікарні.
За даними Національної метеорологічної служби США пилову бурю, яка погіршила видимість для водіїв спричинили нещодавно зорані поля і північно-західний вітер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе