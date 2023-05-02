Пилова буря у США спричинила масштабну ДТП: є жертви

Про це повідомляє BBC.

Пилова буря спричинила масштабну ДТП на мігастралі в яку потрапили понад 50 авто. Це призвело до численних смертей, понад 30 людей були доставлені до лікарні.

За даними Національної метеорологічної служби США пилову бурю, яка погіршила видимість для водіїв спричинили нещодавно зорані поля і північно-західний вітер.