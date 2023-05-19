Після 10-річної перерви: Український павільйон офіційно відкрили на венеційській Biennale Architettura 2023

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна бере участь у виставці після майже 10-річної перерви.

"Для нас це можливість показати, що попри війну, ми орієнтовані на відродження, на творення архітектури оновленої України. В основі – принципи безбар’єрності, енергоефективності та екологічності", – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У виставці візьмуть участь понад 30 українських архітекторок та архітекторів і представників інших дисциплін. Передбачається, що виставка також допоможе залучити до відновлення нашої країни іноземних фахівців.

Окрім павільйону, Україна представляє на бієнале інсталяцію, засновану на мережі майже забутих укріплень 10-го століття в районі Києва, які відновили в перші дні повномасштабного російського вторгнення, успішно сповільнивши просування росіян до столиці. У цих просторах під час виставки відбуватиметься публічна програма зустрічей, на яких представники української культурної спільноти поділяться своїми історіями та досвідом з усім світом.