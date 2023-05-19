Після 10-річної перерви: Український павільйон офіційно відкрили на венеційській Biennale Architettura 2023
У четвер, 18 травня, відбулося офіційне відкриття Українського павільйону Before the Future на одній з найбільших архітектурних виставок світу – венеційській Biennale Architettura 2023
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Україна бере участь у виставці після майже 10-річної перерви.
"Для нас це можливість показати, що попри війну, ми орієнтовані на відродження, на творення архітектури оновленої України. В основі – принципи безбар’єрності, енергоефективності та екологічності", – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
У виставці візьмуть участь понад 30 українських архітекторок та архітекторів і представників інших дисциплін. Передбачається, що виставка також допоможе залучити до відновлення нашої країни іноземних фахівців.
Окрім павільйону, Україна представляє на бієнале інсталяцію, засновану на мережі майже забутих укріплень 10-го століття в районі Києва, які відновили в перші дні повномасштабного російського вторгнення, успішно сповільнивши просування росіян до столиці. У цих просторах під час виставки відбуватиметься публічна програма зустрічей, на яких представники української культурної спільноти поділяться своїми історіями та досвідом з усім світом.
- Biennale Architettura – міжнародна виставка архітектури, яку проводять кожні 2 роки у Венеції. В її рамках країни-учасники мають змогу облаштувати власні павільйони та презентувати свою архітектурну візію. Головна мета виставки – продемонструвати архітектурні рішення, які давали б відповіді на сучасні соціальні, технологічні та культурні виклики. Виставка триватиме з 20 травня до 26 листопада.
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