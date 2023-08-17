Після 19 років роботи: магазин Xbox 360 закриється в липні 2024 року

Про це повідомляє офіційне представництво Microsoft.

Також, з 29 липня програма Microsoft Movies & TV більше не працюватиме на Xbox 360, а отже телепрограми та фільми більше не можна буде переглядати на Xbox 360.

Своєю чергою, до липня 2024 року користувачі все ще зможуть купувати ігри в магазині.

"Цього листопада виповнюється 18 років з моменту запуску Xbox 360. Це була консоль, що визначила покоління, яка запрошувала багатьох вперше поринути в ігри та спілкуватися з друзями по всьому світу. Протягом багатьох років ми чули історії про гравців, які на все життя закохалися в ігри, починаючи з таких, як Kameo, Gears of War, Fable 2 та інших класичних ігор Xbox 360. Ми раді, що багато шанувальників продовжують грати у свої улюблені ігри Xbox 360 на Xbox 360 або на новіших консолях через зворотну сумісність. З часу запуску Xbox 360 у 2005 році багато чого змінилося. Технології розвинулися, очікування від гравців змінилися, і ми зосереджені на тому, щоб зробити Xbox Series X|S найкращим місцем для гри зараз і в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Попри закриття магазину, власники консолі зможуть продовжувати грати в уже придбані ігри. Окрім того, вони все ще будуть доступними для гри не лише на консолі Xbox 360, але й на пристроях Xbox One і Xbox Series X|S через зворотну сумісність.

"Що не змінилося, так це наше зобов’язання зберегти вашу можливість грати в уже придбані ігри на бажаному пристрої, а це означає, що ми прагнемо підтримувати ігровий процес Xbox 360 у найближчому майбутньому – і ви все одно зможете грати та повторно завантажувати раніше придбаний контент і спілкуватися з друзями", пише компанія.

Microsoft пояснює, що навіть після липня 2024 року користувачі зможуть грати та спілкуватися з друзями через багатокористувацькі режими в іграх, якщо видавець підтримує онлайн-сервери.