Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Після 19 років роботи: магазин Xbox 360 закриється в липні 2024 року

Після 19 років роботи: магазин Xbox 360 закриється в липні 2024 року

17 серпня, 2023 четвер
20:35
Технології Microsoft

Microsoft оголосила, що з 29 липня 2024 року, після 19 років роботи, у магазині Xbox 360 більше не можна буде купувати ігри, проте користувачі зможуть грати у придбані раніше

Про це повідомляє офіційне представництво Microsoft.

Також, з 29 липня програма Microsoft Movies & TV більше не працюватиме на Xbox 360, а отже телепрограми та фільми більше не можна буде переглядати на Xbox 360.

Своєю чергою, до липня 2024 року користувачі все ще зможуть купувати ігри в магазині.

"Цього листопада виповнюється 18 років з моменту запуску Xbox 360. Це була консоль, що визначила покоління, яка запрошувала багатьох вперше поринути в ігри та спілкуватися з друзями по всьому світу. Протягом багатьох років ми чули історії про гравців, які на все життя закохалися в ігри, починаючи з таких, як Kameo, Gears of War, Fable 2 та інших класичних ігор Xbox 360. Ми раді, що багато шанувальників продовжують грати у свої улюблені ігри Xbox 360 на Xbox 360 або на новіших консолях через зворотну сумісність. З часу запуску Xbox 360 у 2005 році багато чого змінилося. Технології розвинулися, очікування від гравців змінилися, і ми зосереджені на тому, щоб зробити Xbox Series X|S найкращим місцем для гри зараз і в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Попри закриття магазину, власники консолі зможуть продовжувати грати в уже придбані ігри. Окрім того, вони все ще будуть доступними для гри не лише на консолі Xbox 360, але й на пристроях Xbox One і Xbox Series X|S через зворотну сумісність.

"Що не змінилося, так це наше зобов’язання зберегти вашу можливість грати в уже придбані ігри на бажаному пристрої, а це означає, що ми прагнемо підтримувати ігровий процес Xbox 360 у найближчому майбутньому – і ви все одно зможете грати та повторно завантажувати раніше придбаний контент і спілкуватися з друзями", пише компанія.

Microsoft пояснює, що навіть після липня 2024 року користувачі зможуть грати та спілкуватися з друзями через багатокористувацькі режими в іграх, якщо видавець підтримує онлайн-сервери.

  • У червні стало відомо, що Microsoft підніме вартість підписки Game Pass майже на всіх ринках, виросте також ціна за новий Xbox Series X.
кіберспорт
Читайте також:
свічка_скорбота
16 серпня, 2023 середа
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
Богдан Буткевич
15 серпня, 2023 вiвторок
Жодних "не на часі" більше не існує, пакт про ненапад між суспільством та владою скінчився, - журналіст Буткевич
15 серпня, 2023 вiвторок
Медведєв заявив, що Україні для вступу в НАТО доведеться відмовитися від Києва
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
17 серпня
20:39
Росія, РФ, похоронні послуги
У РФ провели конкурс імені бога смерті Танатоса: учасники змагались у бальзамуванні небіжчиків
20:37
Україна почала збирати дані для Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ
20:07
ЗСУ
Сили оборони продовжують наступ на півдні, окупанти марно намагалися відбити Урожайне, - Генштаб
20:00
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що всі цілі війни РФ в Україні досягнуті, і визнав інтервенцію з Білорусі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 540 дня війни: знищення командного пункту ворога у Соледарі, ліквідація двох Ка-52 за один ранок та нові системи ППО від Німеччини
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Надувна Росія
19:56
"Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!": Ольга Харлан зустрілася з курсантами Нацакадемії Служби безпеки
19:47
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
The Washington Post: РФ у співпраці з Іраном планує виготовити 6 тис. "шахедів" до 2025 року
19:11
Малайзія, авіакатастрофа
У Малайзії на трасу впав легкомоторний літак: загинули щонайменше 10 людей
19:10
ВАКС
ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування щодо ексдиректора Укрспецекспорту Саламатіна
19:04
Порошенко передав техніку артилеристам та везе великий вантаж на східний фронт
19:04
Анна Нетребко
Внесена до санкційного списку України: у Чехії скасували концерт пропутінської оперної співачки Нетребко
18:46
книжки
У Дніпрі зібрали й здали на макулатуру 11 тонн російськомовних книжок: на що підуть гроші
18:36
пожежі на Гаваях
Лісові пожежі на Гаваях: кількість загиблих зросла до 111, понад тисячу людей шукають
18:32
Антон Красовський
До суду скерували справу російського пропагандиста, який закликав убивати українських дітей
18:27
У Міноборони запустили кампанію, щоб заохотити військовозобов’язаних оновлювати дані в ТЦК
18:17
Оновлено
F-16 для України: Столтенберг запевнив, що партнери на крок ближче до рішення, а Кулеба натякнув на гарні новини
18:11
Олександр Корнієнко
"Є щонайменше три категорії українців, які не зможуть узяти участь у голосуванні": Корнієнко про вибори під час війни
18:03
корабель рф
Біля південних островів Японії вперше спільно пройшли 11 бойових кораблів Китаю і РФ
18:03
OPINION
Ірина Геращенко
Дуже зручно в мʼякому кріслі воювати до останнього українця
17:37
Німеччина, аеропорт, Франкфурт
Злива на понад 2 години зупинила роботу одного з найбільших аеропортів Європи
17:37
застосунок AliExpress
Власника AliExpress НАЗК внесло до списку спонсорів війни
17:25
суд, вибух у Махачкалі
Начебто зберігав 100 т селітри: в РФ заарештували орендаря складу на АЗС у Махачкалі, де стався вибух
17:23
паспорт РФ
РФ вимагає від окупаційної влади Луганщини примусово паспортизувати підлітків до 1 жовтня
17:19
Андрій Юсов
РФ розробила сценарії провокацій на Курській АЕС уже давно, - представник ГУР Юсов
17:14
Аерофлот
Блокування авіаSWIFT: восени РФ відключать від основної системи обміну інформацією в цивільній авіації
16:57
Смартфон
У Києві запустили чат-бот для прилаштування тварин: як скористатися
16:38
безробіття
В Україні офіційно зареєстровано понад 112 тис. безробітних: де найбільше вакансій
16:36
СБУ затримала двох фанатів "русского міра" на Дніпропетровщині
16:33
Ексклюзив
Прорив основної лінії оборони противника: полковник запасу ЗСУ розповів про підготовчий етап
16:26
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Диспечери Естонії та Фінляндії дозволили проліт літаків РФ над своєю територію, попри санкції
16:24
Ольга Стефанішина
Україна не зможе виконати 7 рекомендацій ЄС до жовтня, це зміни, що запроваджуються роками, - Стефанішина
16:17
Швеція
Швеція погодила надання Україні нового пакета військової допомоги на 314 млн євро
16:07
військком
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
16:04
OPINION
Юрій Бутусов
Ціна безладу – десятки тисяч життів...
15:52
Сергій Бубка
Бубка покинув Міжнародну федерацію легкої атлетики, в якій пробув 22 роки
15:46
Ексклюзив
поранення військових
У Харківській облраді повідомили про жахливе харчування поранених бійців у цивільних лікарнях
15:45
На Київщині затримали наркоторговців, у яких вилучили рекордні 20 тонн "товару"
15:30
Леонід Пасічник
В Україні судитимуть ватажка "ЛНР" Пасічника
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV