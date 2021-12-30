Після 20 років від запровадження євро: жителі Бельгії досі обмінюють франки, - Нацбанк

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на канал RTBF.

"Щодня ми приймаємо людей, які приходять обмінювати свої бельгійські франки. 74 тис. банкнот принесли до Національного банку Бельгії у 2021 році, що є еквівалентом близько 2 млн євро", - заявила представник банку Сара Бонмарьяж.



Національний банк не припиняв приймати для обміну бельгійські франки.

Будь-яка банкнота, випущена після 1944 року, досі конвертується у євро. При обміні понад 3 тис. євро необхідно довести законність походження своїх бельгійських франків.

Обмінюються лише банкноти від 100 франків і вище. З 2004 року вже не можна обміняти банкноти у 20 та 50 франків.