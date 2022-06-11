Після 24 лютого ціни на харчі у РФ зросли в півтора раза, - росЗМІ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ціни на продукти в російських магазинах зросли у півтора раза
Про це інформує в телеграмі одне із російських ЗМІ.
"Ціни на продукти в магазинах з початку війни зросли у півтора раза та вище. Заяви Путіна про приборкання інфляції – пропагандистський трюк, який спростовує цінники лютого та червня", – повідомляє видання.
Зокрема, питна вода у п'ятилітрових пляшках подорожчала на 42%. Сметана, як і котячий корм додала в ціні на чверть.
Соняшникова олія здорожчала на третину, домашній сир у чверть, а плавлений – одразу вдвічі.
Приблизно на 20% здорожчали шоколад і цукор.
Менш ніж на четверть здорожчав йогурт та на 19% – кефір. Ковбаса обійдеться у півтора раза дорожче.
Інфляція помітна навіть у цінах на моркву. Тепер за цей овоч необхідно викласти ледь не у двічі більше.
"Майстрів макроекономічних розрахунків із Мінеку, Росстату та ЦБ така проза життя цікавить мало. У їхньому світі прогноз щодо інфляції безперервно покращується, та й сама вона у травні сповільнилася до "рекордного мінімуму": лише 17%, а роздріб нібито подорожчав лише на 11,8% з початку року. Але цінники зростають на десятки відсотків, і не лише на продукти – практично на всі товари, які потрібні в побуті", – додають в повідомленні.
- Західні санкції вже руйнують російську економіку – на цьому тлі влада РФ намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання.
- Нагадаємо, через санкції британська "дочка" російського Сбєрбанку оголосила про банкрутство.
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