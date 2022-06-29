Після боїв за Сєверодонецьк сили ворога слабші, проте він ще має ресурс воювати, - лейтенант Нацгвардії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ситуація на Луганщині залишається надзвичайно напруженою, ворог не припиняє спроб утримувати позиції, оточити Лисичанськ та штурмувати місто. Захисники мужньо тримають оборону та намагаються контратакувати, де це можливо. У порівнянні з Сєверодонецьком, темпи ворога трішки зменшились, сили противника теж є набагато меншими. Проте все ж у ворога є певні сили, аби пробувати вести наступ і завдавати ударів", - сказав він.



Назаренко додав, що взяття Сєверодонецька дуже дорого коштувало для росіян.



"Окупанти витратили дуже багато одноразової сили та піхоти. Це безпрецедентна операція. Необхідність виводу наших військ з Сєверодонецька виникла тоді, коли були обрізані комунікації та мости. При тому, що з обрізаними мостами нам вдалось протриматись до 2 тижнів", - розповів Назаренко.

Унаслідок російського обстрілу Лисичанська касетними боєприпасами 27 червня важко поранено понад 20 людей, зокрема дітей



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