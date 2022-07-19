Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ".

"Після Бородянки, після Бучі, ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, які надають нам гарантії", – сказав Єрмак.

Голова ОПУ пояснив, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО, але хоче отримати гарантії до того моменту, коли або опиниться в Альянсі, "або буде якийсь інший оборонний альянс з нашими міжнародними друзями та партнерами".

Для прискорення цього процесу в ОПУ створили групу з Андерсом Фог Расмуссеном, який був генсеком НАТО. Також до цієї групи вже долучилися декілька експертів.

"Головна мета — виробити рекомендації зсередини. Щоб нам ніхто не говорив, що це не кореспондується з НАТО. Є людина, яка була генсеком НАТО. Ми домовилися, що до кінця літа буде перший документ, який ми будемо використовувати, як рекомендації", — говорить Єрмак.

"Нам Будапештський меморандум № 2 не цікавий. Думаю, що це буде така конструкція, у якій буде велика угода з багатьма учасниками, а потім додатково будуть двосторонні, більш детальні договори, з нашими партнерами. Сьогодні про зацікавленість в таких договорах заявила і Британія, і Польща, в принципі ми говоримо і з США", – зазначив керівник ОПУ.

12 липня членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку.

14 липня Єрмак заявив, що ЄС напрацьовує черговий пакет санкцій проти Росії на основі розробок групи Єрмака-Макфола, але поки що санкційний план групи втілений тільки наполовину.

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