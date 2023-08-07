Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У нас дуже багато понять, які тлумачаться по-різному. Зараз всі говорять про саміт, проте це всього лиш зустріч. Україна не отримала жодних гарантій безпеки. Про НАТО взагалі ніхто не говорить. Зараз наша делегація в Саудівській Аравії заявила про те, що після саміту лідерів щодо української Формули миру відбудеться саміт з Росією. Однак я не розумію, як це буде відбуватись", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що для України найбільшим успіхом буде звільнення всіх окупованих територій

"Наший успіх буде в разі деокупації всіх територій. А це означає, що ніяких перемовин з РФ не має бути. Тобто буде факт закріплення територіальної цілісності України і далі, я сподіваюсь, гарантії безпеки через членство в НАТО. Для чого після цього всього будь-які перемовини з Росією!? Якщо ми на юридичному рівні розпочнемо перемовини з Росією, то можна забути про Гаагу для Путіна та санкції, а загроза нікуди не зникне з боку РФ. Тому сценарій без формального завершення війни, проте з досягненням наших цілей є найкращим розвитком подій", - додав він.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.