Після дронів для Росії ще й кібератаки. США запровадили нові санкції проти Ірану
США запровадили санкції проти міністерства розвідки та безпеки Ірану через злочинну кібердіяльність
Про це повідомляє Держдепартамент США.
За даними Держдепу, у липні 2022 року кіберзлочинці за спонсорства Ірану порушили роботу комп'ютерних систем уряду Албанії. Через це була зупинена робота державних органів.
У США встановили, що принаймні з 2007 року Міністерство розвідки та безпеки Ірану фінансувало та сприяло кібератакам на ряд державних і приватних організацій. Такі дії могли завдати серйозної школи державам.
"Кібератаки Ірану, націлені на цивільні урядові служби та сектори критичної інфраструктури, можуть завдати серйозної шкоди цим службам і знехтувати нормами відповідальної поведінки держав у мирний час у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.
- 8 вересня США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії.
- 31 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.
- Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе