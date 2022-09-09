Про це повідомляє Держдепартамент США.

За даними Держдепу, у липні 2022 року кіберзлочинці за спонсорства Ірану порушили роботу комп'ютерних систем уряду Албанії. Через це була зупинена робота державних органів.

У США встановили, що принаймні з 2007 року Міністерство розвідки та безпеки Ірану фінансувало та сприяло кібератакам на ряд державних і приватних організацій. Такі дії могли завдати серйозної школи державам.

"Кібератаки Ірану, націлені на цивільні урядові служби та сектори критичної інфраструктури, можуть завдати серйозної шкоди цим службам і знехтувати нормами відповідальної поведінки держав у мирний час у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.

8 вересня США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії.

31 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.

Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.