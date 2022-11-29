Після двох місяців знижок Starlink підвищив ціни на послуги для українців
У компанії Starlink вирішили знову підняти ціни на послуги для українців, після того, як три місяці тому знизили їхню вартість
Про це повідомляє ain.ua.
Зазначають, що повідомлення про підвищення цін надійшло на пошти всім користувачам Starlink. Так, щомісячна вартість послуг компанії зросте до 75 доларів. Нова ціна для підписки набуде чинності з 29 грудня 2022 року. Раніше за підписку треба було заплатити 60 доларів.
Видання "НВ" додає, що також зросте й вартість на термінали Starlink - вона складатиме 700 доларів. Раніше термінал коштував 358 доларів.
- 29 листопада стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації планує закупити для України ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.
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