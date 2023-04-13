Після лікування від поранень і хвороб у стрій повертаються до 82% військових, - Академія медичних наук
Після лікування до 82% поранених і хворих військових Сил оборони повертаються у стрій, що свідчить про успіхи Воєнно-медичної доктрини України
Про це президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк розповів під час пресконференції в Military Media Center, інформує "Громадське".
За його словами, НАМН України виступила ініціатором та розробником Воєнно-медичної доктрини України, в основу якої покладений ізраїльський принцип.
"Він полягає в тому, що всі цивільні лікарні на період війни стають військовими шпиталями. І це дало результат – до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", — пояснив Цимбалюк.
Крім того, 80% поранених отримують належну допомогу упродовж так званої "золотої години".
Станом на квітень 2023 року смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%.
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