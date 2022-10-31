Після масштабного збою в Instagram заблоковані тисячі акаунтів
31 жовтня в соцмережі Instagram стався глобальний збій. Внаслідок цього акаунти тисяч користувачів виявилися заблокованими
Про це інформують в Sky News.
"Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності", - заявили в компанії Instagram.
Повідомляється, що тисячі користувачів отримали звістку про блокування акаунта при спробі увійти на свою сторінку: "Ми припинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року".
До того ж користувачам надають 30 днів для оскарження рішення про блокування акаунту в Instagram.
Також повідомляється про зменшення кількості підписників у популярних користувачів.
Компанія обіцяє невдовзі виправити помилки після масштабного збою.
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