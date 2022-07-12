Після Нової Каховки: ЗСУ знищили ще один ворожий склад боєприпасів на Херсонщині

Про це оперативне командування "Південь" повідомляє у своєму обідньому зверненні.

"Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій наших військ веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів.

Так на світанку нанесено масований ракетно-артилерійський удар по Миколаєву та передмістю. Реактивними системами залпового вогню «Смерч» та зенітно-ракетними системами С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини обстріляно декілька районів міста. Пошкоджено газову магістраль, будівлю школи та двох медичних закладів, уражено тролейбусне депо, цехи рибогосподарського підприємства, кілька житлових багатоповерхових будинків. За попередніми даними кілька цивільних осіб отримали поранення. Триває розбір завалів, з’ясування обставин. Інформація по постраждалих уточнюється.

В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється.

Вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу. Противник був змушений ретируватися.

Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному.

Корабельне угруповання ворожих сил збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано підводний човен. Отже сумарно напоготові 44 "Калібри". Великих десантних кораблів наразі 3.

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.

Станом на ранок 12 липня склад продовжував палати і детонувати.

Британський військовий аналітик зазначив, що знищення бази окупантів у Новій Каховці "найбільше з усіх, які ми бачили досі" у цій війні.

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