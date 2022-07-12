Знищення бази окупантів у Новій Каховці "найбільше з усіх, які ми бачили досі" у цій війні, - британський військовий аналітик
Склад боєприпасів було знищено з високоточної РСЗВ HIMARS, яка нещодавно надійшла на озброєння в Україну
Про це розповів британський аналітик з питань оборони професор Майкл Кларк.
"Українці обстріляли склад боєприпасів у Новій Каховці, який знаходиться в кінці залізничної розв'язки на одному з мостів через Дніпро", - сказав він.
Далі Кларк заявив, що вибух у контрольованому Росією місті Нова Каховка був "найбільшим, який ми бачили досі" у цій війні.
"Він був величезним, і цей конкретний вибух, за словами українців, був створений їх високомобільною артилерійською ракетною системою (HIMARS), яка є на озброєнні ЗСУ", - додав експерт.
Аналітик з питань оборони сказав, що HIMARS "досить легкі" і є колісними транспортними засобами, тобто вони повинні залишатися на дорогах.
"Це означає, що все відбувається дуже швидко. Касета містить шість ракет, і цю касету можна ввімкнути за три хвилини. Це команда з трьох чоловік на машинах. Ці машини можуть стріляти і мчати. Вони можуть випустити шість ракет, кожна з яких дуже точна, а потім вони можуть втекти, і росіяни просто не зможуть їх знайти", - розповів Майкл Кларк.
- Нагадаємо, ввечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.
- Станом на ранок 12 липня склад продовжував палати і детонувати.
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