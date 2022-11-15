Після окупантів Чорнобаївка зруйнована вщент, - волонтер Білецький

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Чорнобаївка розбомблена та зруйнована вщент. Села наполовину немає, аеродрому немає. Багато спаленої техніки залишили окупанти. Плануємо зробити там музей, який буде розповідати про жахіття і наголошувати, до чого призвела війна, окупація й нелюди", - зазначив Білецький.

За його словами, на аеродромі ще залишилась неспалена, але підбита техніка орків.

"Будівля аеродрому знищена на 60-70%, десь стіни впали, десь все згоріло вщент. Злітна смуга теж постраждала. Дорога на Херсон сильно перебита та виглядає небезпечно, тому військові не радять туди їхати. Багато залишилось осколків від снарядів та мін", - додав Білецький.

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