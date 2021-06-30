Після перемоги над Швецією: уряд зібрався на засідання у футболках збірної України
30 червня на засідання Кабінету міністрів всі члени уряду прийшли у футболках збірної України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував перемогу нашої збірної над Швецією (2:1).
"Україна в 1/4 фіналу Євро-2020, це величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю і дякую хлопцям, тренерам за перемогу. Такі речі мотивують, об'єднують країну, яка всім серцем вболіває за нашу команду. Дякуємо нашій збірній", - сказав він.
Уряд його підтримав оплесками.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
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