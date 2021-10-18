Після перерви у 23 роки: очільники МЗС України і ПАР відновили контакти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном із міністеркою міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор
Про це повідомляє сайт МЗС України.
Ця розмова стала першим контактом очільників МЗС України і ПАР із 1998 року.
Дипломати домовилися про відновлення повноцінного двостороннього діалогу, проведення політичних консультацій, розвиток торгівлі та науково-технічного співробітництва, а також обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.
Український міністр запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей співпраці.
"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", - сказав Кулеба.
Наледі Пандор прийняла запрошення українського колеги наступного року відвідати Україну.
У МЗС зазначили, що за даними Держстату, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною і ПАР у 2020 році склав $122,7 млн, а у першій половині 2021 року - $65 млн.
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