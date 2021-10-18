Після перерви у 23 роки: очільники МЗС України і ПАР відновили контакти

Про це повідомляє сайт МЗС України.



Ця розмова стала першим контактом очільників МЗС України і ПАР із 1998 року.



Дипломати домовилися про відновлення повноцінного двостороннього діалогу, проведення політичних консультацій, розвиток торгівлі та науково-технічного співробітництва, а також обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.



Український міністр запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей співпраці.



"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", - сказав Кулеба.



Наледі Пандор прийняла запрошення українського колеги наступного року відвідати Україну.



У МЗС зазначили, що за даними Держстату, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною і ПАР у 2020 році склав $122,7 млн, а у першій половині 2021 року - $65 млн.



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