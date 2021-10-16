Після погроз зі зброєю від Киви Венедіктовій слід порушити щодо нього провадження. І не одне, - Стерненко
Відеозвернення з погрозами "вбивати" прибічників Степана Бандери, яке народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива виклав у загальний доступ, підпадає одночасно під кілька статей Кримінального кодексу
У цьому впевнений громадський діяч і блогер Сергій Стерненко, про що він заявив сьогодні, 16 жовтня 2021 року, у себе на ТГ-каналі, інформує Еспресо.TV.
На його думку, на публічні висловлювання й дії Киви має відреагувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
"Цікавлять наступні питання:
- Чи відкриє Венедіктова кримінальне провадження щодо Киви за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї)? А що там по розпалюванню ворожнечі (це ще одна стаття Кримінального кодексу - ред.)?
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- Чи заберуть у Киви тепер нагородну та іншу вогнепальну зброю, яку йому подарував Аваков?
- Кого Кива застрелить, якщо його не ізолювати та не відібрати стволи?", - зазначив Стерненко.
"До таких заяв (до заяв Киви - ред.) варто ставитись серйозно", - наголосив Сергій Стерненко.
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