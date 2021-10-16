Після погроз зі зброєю від Киви Венедіктовій слід порушити щодо нього провадження. І не одне, - Стерненко

У цьому впевнений громадський діяч і блогер Сергій Стерненко, про що він заявив сьогодні, 16 жовтня 2021 року, у себе на ТГ-каналі, інформує Еспресо.TV.



На його думку, на публічні висловлювання й дії Киви має відреагувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.



"Цікавлять наступні питання:



- Чи відкриє Венедіктова кримінальне провадження щодо Киви за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї)? А що там по розпалюванню ворожнечі (це ще одна стаття Кримінального кодексу - ред.)?



Читайте і дивіться також: Зі зброєю в руках Кива проголосив себе "лідером антифашистського руху"



- Чи заберуть у Киви тепер нагородну та іншу вогнепальну зброю, яку йому подарував Аваков?



- Кого Кива застрелить, якщо його не ізолювати та не відібрати стволи?", - зазначив Стерненко.



"До таких заяв (до заяв Киви - ред.) варто ставитись серйозно", - наголосив Сергій Стерненко.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb