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Зі зброєю в руках Кива проголосив себе "лідером антифашистського руху"

16 жовтня, 2021 субота
11:12
Суспільство Ілля Кива

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива виклав в мережу відео влаштованого ним ввечері 15 жовтня 2021 року салюту з приводу, як він висловився, "ліквідації" провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери

При цьому нардеп сказав, що вважає себе "лідером антифашистського руху в Україні", передає Еспресо.TV.

В руках Кива тримав предмет схожий на мисливський карабін "Сайга".

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Одягнутий він був в усе чорне.

Відео можна побачити за цим посиланням.

  • Раніше, нагадаємо, Кива заявляв про приналежність до "Правого сектору" й приймав участь в АТО-ООС.
  • Потім він на короткий час очолив Соціалістичну партію, після чого перейшов в ОПЗЖ, де влаштовує провокації, виступає на російських пропагандистських каналах й вітає Путіна з днем народження.


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Степан Бандера
Ілля Кива
ОПЗЖ
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