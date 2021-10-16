Зі зброєю в руках Кива проголосив себе "лідером антифашистського руху"

При цьому нардеп сказав, що вважає себе "лідером антифашистського руху в Україні", передає Еспресо.TV.



В руках Кива тримав предмет схожий на мисливський карабін "Сайга".



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Одягнутий він був в усе чорне.



Відео можна побачити за цим посиланням.

Раніше, нагадаємо, Кива заявляв про приналежність до "Правого сектору" й приймав участь в АТО-ООС.

Потім він на короткий час очолив Соціалістичну партію, після чого перейшов в ОПЗЖ, де влаштовує провокації, виступає на російських пропагандистських каналах й вітає Путіна з днем народження.