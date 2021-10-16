Зі зброєю в руках Кива проголосив себе "лідером антифашистського руху"
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива виклав в мережу відео влаштованого ним ввечері 15 жовтня 2021 року салюту з приводу, як він висловився, "ліквідації" провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери
При цьому нардеп сказав, що вважає себе "лідером антифашистського руху в Україні", передає Еспресо.TV.
В руках Кива тримав предмет схожий на мисливський карабін "Сайга".
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Одягнутий він був в усе чорне.
Відео можна побачити за цим посиланням.
- Раніше, нагадаємо, Кива заявляв про приналежність до "Правого сектору" й приймав участь в АТО-ООС.
- Потім він на короткий час очолив Соціалістичну партію, після чого перейшов в ОПЗЖ, де влаштовує провокації, виступає на російських пропагандистських каналах й вітає Путіна з днем народження.
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