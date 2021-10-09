Бійці з передової записали на відео відповідь Киві, який привітав Путіна з днем народження

Військові заявили, що Кива, що перед цим привітав президента Росії Володимира Путіна з днем ​​народження, плюнув на могили загиблих бійців. Тож вони закликали побратимів в тилу "плюнути в морду" народному депутату, інформує Еспресо.TV.



Крім іншого, воїни запросили Киву на передові позиції на Донбас, де за їхніми словами, він зможе особисто привітати росіян по той бік фронту.



Також бійці порекомендували депутату "лікуватися від наркотичної залежності".