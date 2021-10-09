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Бійці з передової записали на відео відповідь Киві, який привітав Путіна з днем народження

9 жовтня, 2021 субота
13:35
Суспільство Ілля Кива

Військовослужбовці Збройних Сил України записали відеозвернення до депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Іллі Киви, в якому заявили, що той "перейшов межу"

Військові заявили, що Кива, що перед цим привітав президента Росії Володимира Путіна з днем ​​народження, плюнув на могили загиблих бійців. Тож вони закликали побратимів в тилу  "плюнути в морду" народному депутату, інформує Еспресо.TV.

Крім іншого, воїни запросили Киву на передові позиції на Донбас, де за їхніми словами, він зможе особисто привітати росіян по той бік фронту.
 



Також бійці порекомендували депутату "лікуватися від наркотичної залежності".


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Володимир Путін
ЗСУ
Ілля Кива
день народження Путіна
ОПЗЖ
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