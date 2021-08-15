Кива зробив заяву на випадок, якщо його "знайдуть мертвим"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



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"Якщо мене знайдуть мертвим і скажуть, що це чергове самогубство - не вірте, мене вбили", - зазначив він.







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