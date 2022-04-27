Після поразки Росії у війні з Україною, що зараз виглядає найімовірнішим варіантом, ступінь мілітаризації РФ буде значно нижчий, — координатор групи "Інформаційний спротив"
Координатор групи "Інформаційний спротив" Констянтин Машовець зауважив, що перша умова проведення демілітаризації РФ – зміна влади
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Якщо цивілізований світ зможе досягти зміни влади у Росії на демократичну, то тоді питання демілітаризації та деколонізації стане можливим", – сказав Машовець.
Також Машовець зауважив, що згідно з діями Путіна його план незмінний – він хоче розгромити Україну: "Все, що Путін прагне, думає і так далі – це все конспірологія й допуски, дивіться на дії, а не на його слова. Поки він не збирається відступати, щось зупиняти – він прагне розгрому України".
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