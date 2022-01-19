Після поразки від Світоліної на Australian Open суперниця залишила корт на візку
У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла француженку Армоні Тан, яка була вимушена залишити корт на візку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мельбурні за рахунку 6:3, 5:7, 5:1 на користь Світоліної гра була зупинена, Тан не змогла продовжити зустріч через травму.
Тенісистка з Франції хотіла продовжити матч, але не змогла навіть зробити подачу. Тан забрали з корту на візку.
У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з дворазовою переможницею Australian Open Вікторією Азаренко з Білорусі.
Australian Open
Жінки
Другий раунд
17 січня
Еліна Світоліна (Україна) - Армані Тан (Франція) 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)
- Нагадаємо, 17 січня у першому колі Australian Open Еліна Світоліна перемогла іншу представницю Франції Фіону Ферро.
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