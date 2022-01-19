Після поразки від Світоліної на Australian Open суперниця залишила корт на візку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мельбурні за рахунку 6:3, 5:7, 5:1 на користь Світоліної гра була зупинена, Тан не змогла продовжити зустріч через травму.

Тенісистка з Франції хотіла продовжити матч, але не змогла навіть зробити подачу. Тан забрали з корту на візку.

У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з дворазовою переможницею Australian Open Вікторією Азаренко з Білорусі.

Australian Open

Жінки

Другий раунд

17 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Армані Тан (Франція) 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)

