Після рішення суду: уряд змінив правила позбавлення прав водіїв-порушників
Кабінет міністрів змінив порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспорт та його повернення
Рішення про це прийняли на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.
Громадянина позбавлятимуть прав на керування після набрання чинності рішення суду про це.
У окремих випадках, якщо рішення не прийнято в установлений строк, особа має право продовжити тимчасовий дозвіл на право керування авто на три місяці або повернути право на кермування.
- Верховна Рада України 16 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".
- З 1 листопада 2021 року набули чинності зміни до правил дорожнього руху.
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