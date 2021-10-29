В Україні набудуть чинності зміни ПДР з 1 листопада: з'являться нові дорожні знаки та розмітка
З 1 листопада набудуть чинності зміни до правил дорожнього руху
Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Так, з 1 листопада з'являться такі знаки:
- житлова зона;
- пішохідна доріжка;
- початок населеного пункту і його закінчення;
- напрямки повороту;
- місця дозволеної зупинки та стоянки;
- заборона руху транспортних засобів;
- автозаправні/електрозарядні станції;
- місце для зарядки електромобілів;
- платна дорога та її кінець;
- острівець безпеки;
- діагональний пішохідний перехід та інші.
Також з'явиться нова дорожня розмітка.
"Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона", - повідомив він.
Білошицький наголосив, що саме Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.
Він зауважив, зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме: нове визначення велосипедної доріжки; поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду; вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху; регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.
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