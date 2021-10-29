В Україні набудуть чинності зміни ПДР з 1 листопада: з'являться нові дорожні знаки та розмітка

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, з 1 листопада з'являться такі знаки:

житлова зона;

пішохідна доріжка;

початок населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборона руху транспортних засобів;

автозаправні/електрозарядні станції;

місце для зарядки електромобілів;

платна дорога та її кінець;

острівець безпеки;

діагональний пішохідний перехід та інші.

Також з'явиться нова дорожня розмітка.

"Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона", - повідомив він.

Білошицький наголосив, що саме Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

Він зауважив, зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме: нове визначення велосипедної доріжки; поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду; вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху; регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.

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