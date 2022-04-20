Після спроб окупантів штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк до місцевої лікарні доправлено близько 130 поранених росіян, - Генштаб

Оперативну інформацію Генштаб ЗСУ поширив у Facebook.



На Поліському та Волинському напрямках противник активних дій не проводив. По території України зберігається загроза ракетно-бомбових ударів авіацією з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору Білорусі.



Визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводиться інженерне обладнання позицій та спостережних постів.



На Сіверському напрямку не виявлено ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій. На українсько-російському кордоні на зазначеному напрямку ворогом здійснюється посилена охорона. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.



На Слобожанському напрямку російський ворог організовує перегрупування та поповнення запасів. Продовжується часткове блокування Харкова й обстріли міста.



На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів “Орлан-10”.



На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ. Загарбники шукають слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.



"Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється", - наголосили в ЗСУ.



На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі Мар’їнки.



Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу “Азовсталь”. Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.



На Південнобузькому напрямку російський противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Ведуться бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.



У Генштабі кажуть, що надалі російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.



"З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності", - йдеться у звіті Генштабу.





19 квітня на Сході та Півдні ЗСУ було уражено 9 повітряних цілей російських окупантів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb