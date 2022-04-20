За добу Повітряні сили ЗСУ знищили 1 літак, вертоліт, крилату ракету та 5 БпЛА

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Facebook.



"Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження", - наголосили в ЗСУ.



19 квітня на Сході та Півдні України було уражено 9 повітряних цілей російських окупантів. Мова йде про 1 літак, ймовірно винищувач-бомбардувальник Су-34,1 вертоліт Ка-52, 5 БпЛА (ОТР) та 1 крилату ракету.



"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - наголошують у Командуванні.





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