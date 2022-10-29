Після того як ми отримали HIMARS, ворог ніде не почувається так легко, як раніше, - боєць ТрО Фірсов
Американські HIMARS допомагають Збройним Силам України діставати позиції російських окупантів, які знаходяться за 50 км від лінії фронту
Про це в ефірі Еспресо розповів боєць ТрО Єгор Фірсов.
"Я до лав ЗСУ приєднався у травні. Тоді якщо ворог знаходився 30–50 км від лінії фронту, то це вже рахувалося як тил. Тобто нічого туди вже не дострілювало, крім "смерчів" і "ураганів", і те вони застарі і косо стріляють. І ворог легко почувався, фіксував там свої боєприпаси, логістичні центри тощо. Зараз, звичайно, коли ми отримали зброю, HIMARS, ворог ніде не почувається так легко, в тому числі коли знаходиться за 50 км від лінії фронту", - сказав він.
Боєць ТрО розповів, що на бахмутському напрямку ідуть запеклі бої, Росія втрачає сотні своїх військових, тіла яких не збирається вивозити з України.
"Звичайно, ворог не каже, як завжди про свої втрати. Але повірте, на бахмутському напрямку – це сотні солдатських російських тіл, які ніхто не забирає, і, скоріше за все, забирати не буде. Я сам бачив ці жахливі реалії. Деякі тіла вже важко розпізнавати, тому що там залишилися кості й одяг, який також розкладається", - додав він.
- Заяви росіян про успіхи в районі Бахмута в Донецькій області не відповідають дійсності.
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