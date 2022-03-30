Після відновлення автореєстрації в Україні за добу стало на 1000 ФОПів більше, – Федоров
Лише за одну добу після відновлення автореєстрації ФОП українці зареєстрували більше 1 000 нових бізнесів
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Єдиний державний реєстр було вимкнено, щоб дані українців були в повній безпеці. Наразі роботу ЄДР відновлено, а автоматична реєстрація бізнесу можлива на порталі Дія", – написав Михайло Федоров.
Він відзначив, що у топі за популярністю – ФОПи, що надають інформаційні послуги, ІТ-сфера та роздрібна торгівля.
- Нагадаємо, що у застосунку "Дія" додали функцію онлайн-гри. Користувачі можуть керувати байрактаром та знищувати ворожі війська.
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