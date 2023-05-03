Про це повідомляє Le Figaro.

Відповідну заяву Франсуа Фійон зробив на засіданні парламентської комісії, яка розслідує його можливі зв'язки з Росією. Експрем'єр Франції після відставки входив до рад директорів російських компаній СІБУР та "Зарубєжнєфть", але залишив їх у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

За словами Фійона, під час прем'єрства у 2007 - 2012 роках він "не отримав жодної копійки" від Москви. Натомість він зауважив, що стикався з втручанням із боку США.

"Іноземне втручання, так, я стикався з ним, більшу частину часу воно виходило з дружньої та союзної країни – США. Мене разом із президентом Саркозі протягом п'яти років прослуховувала Агенція національної безпеки. Російське втручання не торкнулося мене безпосередньо", - розповів Фійон.

Він наголосив, що робота в російських компаніях мала характер приватної діяльності та справи не стосується.

"Я веду свою професійну кар'єру так, як вважаю за потрібне, і якщо я захочу продавати паштет на Червоній площі, я продаватиму паштет на Червоній площі",— сказав Фійон.

У 2020 році Франсуа Фійона засудили до п'яти років позбавлення волі, включаючи три роки умовно, штрафу в розмірі 375 тис. євро та заборонили йому десять років працювати на державних посадах за розтрату державних коштів та зловживання службовим становищем. Його дружина Пенелопа Фійон була засуджена до трьох років позбавлення волі умовно. У травні 2022 року вирок пом'якшили — експрем'єр отримав чотири роки позбавлення волі, з них три умовно, його дружина — два роки умовно.