Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найголовніше - це недоговороздатність РФ. Ультиматум, який вона висунула ще напередодні нападу на Україну й ультиматум Заходу, США, Північноатлантичному альянсу не міг бути прийнятий за жодних обставин. Оцінка ситуації в Кремлі є неадекватною, ця сторона не є договороздатною. Є лише один спосіб зняти цю проблему. Це перемогти Росію на полі бою. Після того, як буде завдано саме військово-безпекової поразки, можна буде говорити про нову картину світу, нові можливості. Після цього відкриється вікно можливостей для того, щоб Україна вступила не лише до ЄС, а до Північноатлантичного альянсу", - наголосив Горбач.



Також політичний аналітик додав, що Росія продовжує підживлювати свою п’яту колону та агентуру на Заході.

"Росія продовжує залякувати західний світ ядерною зброєю, ядерною бомбою та продовжує підживлювати свою п’яту колону та свою агентуру на Заході, стимулюючи їх до примирливих виступів. Хочу зазначити, що зараз й на фронті саме така фаза війни. Росіяни думають, що вони зможуть встановити контроль над Луганською областю та перейти відразу до переговорів. Схиляючи Україну, через західних політологів, аналітиків, впливати на західні уряди, щоб західні уряди змушували президента Зеленського йти на поступки Росії. Але те, що ми чуємо зараз від представників української влади, від президента - ніякої зради, переговорів, "Мінська - 3" бути не може. Доля України вирішується на полі бою. Нам треба бути твердими у своїй позиції та просувати саме інтереси України. Тому що політика - це мистецтво просування інтересів. У цьому випадку національних інтересів України", - зауважив Горбач.

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