Про це пише "Медуза", посилаючись на WSJ.

Зазначається, що ФСБ розпочала затримання за кілька годин після того, як Пригожин підняв заколот. Офіцерів затримали для допитів та "чистки рядів", заявило анонімне джерело видання.

Командувач ПКС РФ, а також заступник командира російських військ в Україні Сергій Суровікін опинився у числі затриманих. Джерела заявляють, що він знаходиться під вартою у Москві, але не у СІЗО, де постійно проходить допити.

Анонімне джерело заявляє, що Суровікін знав про плани заколоту, але не брав участі в ньому. Проти командира не оголошено звинувачень, зазначається, що його можуть відпустити, коли відповідне рішення прийме Путін.

Сергія Суровікіна не бачили з того часу, як вранці 24 червня він записав звернення до найманців ПВК Вагнера, закликавши їх "зупинитися".

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це спекуляція.

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки 5 липня, інформація щодо арешту Суровікіна поки не була підтверджена.

Згодом представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що Сергія Суровікіна допитували у РФ, щоб дізнатися про причетність до заколоту ПВК Вагнера.