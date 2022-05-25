Колишній спецпредставник США в Україні заявив про це в Давосі.

"Гадаю, після війни з Росією Україна повинна стати членом НАТО. Все змінюється, до прикладу, перед повномасштабною війною питання вступу у Європейський Союз не виглядало перспективним, але після початку агресії багато речей будуть змінюватися", - зазначив Волкер.

Дипломат наголосив, що рішення Володимира Зеленського зняти вступ у НАТО з порядку денного є правильним, адже всі тоді побачать, що президент Росії Путін насамперед прагне знищити Україну.

"Я вважаю, що гарантія безпеки України - це співробітництво з НАТО. На мою думку, є розумним рішення президента Зеленського зняти вступ у Північноатлантичний Альянс з порядку денного, щоби всі побачили, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін воює з Україною не через НАТО, а просто хоче знищити українську державу", - зауважив Курт Волкер.

Тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна має шанс стати членом НАТО, обійшовши етап "План дій щодо членства".

Дипломат Данило Лубківський вважає, що зміна риторики президента Росії Володимира Путіна щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО означає, що головною метою агресора є знищення України.

Політолог Раміс Юнус в етері Еспресо висловив думку, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО є політичною сегрегацією та подвійними стандартами щодо України та Грузії, яких в Альянс брати не хочуть.

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