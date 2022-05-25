Після завершення війни з Росією Україна повинна вступити в НАТО, - американський дипломат Волкер
Американський дипломат Курт Волкер вважає, що Україна повинна вступити в Північноатлантичний Альянс після завершення війни з країною-агресоркою Російською Федерацією
Колишній спецпредставник США в Україні заявив про це в Давосі.
"Гадаю, після війни з Росією Україна повинна стати членом НАТО. Все змінюється, до прикладу, перед повномасштабною війною питання вступу у Європейський Союз не виглядало перспективним, але після початку агресії багато речей будуть змінюватися", - зазначив Волкер.
Дипломат наголосив, що рішення Володимира Зеленського зняти вступ у НАТО з порядку денного є правильним, адже всі тоді побачать, що президент Росії Путін насамперед прагне знищити Україну.
"Я вважаю, що гарантія безпеки України - це співробітництво з НАТО. На мою думку, є розумним рішення президента Зеленського зняти вступ у Північноатлантичний Альянс з порядку денного, щоби всі побачили, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін воює з Україною не через НАТО, а просто хоче знищити українську державу", - зауважив Курт Волкер.
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