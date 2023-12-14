Після значних втрат РФ на лівобережжі Херсонщини "мілблогери" закликали командувача Теплинського піти у відставку, - британська розвідка
Після суттєвих втрат російської армії біля Кринок на лівобережжі Херсонщини, "мілблогери" висловили вимогу про звільнення командира Михайла Теплинського. Це стало значним ударом по репутації командувача
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що на початку грудня 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ зазнала великих втрат і не змогла досягти поставлених завдань біля села Кринки на лівобережжі Херсонської області.
У розвідці припускають, що окупанти мали слабку підтримку авіації та артилерії, а багато з військових, ймовірно, були малодосвідченими.
Після невдачі російські "мілблогери" закликали командувача Михайла Теплинського піти у відставку: "Це удар по репутації Теплинського як одного з досвідченіших російських полководців війни".
- 8 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінював кількість українського контингенту на плацдармі вздовж лівого берега Херсонщини у кілька сотень бійців.
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