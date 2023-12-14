Після значних втрат РФ на лівобережжі Херсонщини "мілблогери" закликали командувача Теплинського піти у відставку, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що на початку грудня 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ зазнала великих втрат і не змогла досягти поставлених завдань біля села Кринки на лівобережжі Херсонської області.

У розвідці припускають, що окупанти мали слабку підтримку авіації та артилерії, а багато з військових, ймовірно, були малодосвідченими.

Після невдачі російські "мілблогери" закликали командувача Михайла Теплинського піти у відставку: "Це удар по репутації Теплинського як одного з досвідченіших російських полководців війни".