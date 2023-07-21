Відео опублікували в Ютубі.

"Дим" - це перша в історії "Без Обмежень" відеоробота, коли ця ж картинка, яку я намалював собі в голові – з‘явилась на екрані в деталях. От такий збіг, настільки точно і чітко передані емоції, думки, і взагалі конект пісні з відеорядом відбувається дуже рідко. Я надзвичайно тішусь з того, що вийшло зняти й змонтувати саме такий кліп", - розповів фронтмен та продюсер гурту Сергій Танчинець.

У Києві відбувся перший етап знімання кліпу, що відображає повсякденне життя гурту. У відео можна побачити, як Сергій готується до концерту у гримерній, а команда та менеджмент займаються своїми звичними обов’язками: підключенням мікрофона, фотографуванням та побутовим райдером.

Розв’язка кліпу та його другий етап відбуваються на мальовничому пляжі Адрага у Португалії, на березі Атлантичного океану. Це той самий пляж, де кілька років тому "Без Обмежень" зняв кліп на пісню "Зорі запалали". У новій роботі повторюється не лише локація, але й деталі: хлопці відтворили кадри з попереднього кліпу, використовуючи те саме ліжко, що стоїть на тому ж місці, і той самий ракурс.

"Коли я дізнався, що "Без Обмежень" планують акустичний благодійний концерт у Лісабоні, я одразу зрозумів, що частину відеороботи на пісню "Дим" потрібно відзняти саме там - на тому ж пляжі, на якому ми знімали "Зорі". Попередня робота – про справжнє кохання довжиною в життя, а "Дим" відкриває іншу, проте суміжну сторону людських переживань", – розповів режисер Влад Разіховський і додав, що відеоробота "Зорі Запалали" стала абсолютним хітом і на цю мить набрала понад 23 мільйонів переглядів на YouTube.

"Дим" уособлює почуття людей, які тримаються за надію з останніх сил.

"Готуйте свої серця. Ця пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей. Переживань, з якими люди так чи інакше стикаються у відносинах або ж у житті загалом", - наголосив Танчинець.