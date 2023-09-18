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Питання до чоловіків "Як часто ти думаєш про Римську Імперію?" несподівано підірвало TikTok: добірка відповідей

18 вересня, 2023 понедiлок
21:14
Культура TikTok

Неочікуване питання до чоловіків "Як часто ти думаєш про Римську Імперію?", несподівано підірвало ТікТок: загалом, відео з відповідями на це питання зібрали вже понад мільярд переглядів і це далеко не кінець. Тож звідки ж пішов цей тренд та наскільки часто чоловіки насправді думають про Римську Імперію?

Сутність тренду полягає у тому, що дівчата та дружини питають у своїх чоловіків, хлопців та інших друзів й родичів чоловічої статі, як часто вони думають про Римську Імперію. Відповіді різняться, проте виявилось, що мало хто залишився байдужим: їхня кількість варіюється від кількох разів на рік до кількох разів на день!

Звідки пішов цей тренд?

У четвер, 7 вересня, користувачка Twitter Келсі Льюїс Вінсент поділилася, що побачила в Instagram відео, у якому розповідалось, що "жінки поняття не мають, як часто чоловіки у своєму житті думають про Римську Імперію".

Побачивши це, дівчина поставила таке питання своєму чоловікові Ремі й відповідь її шокувала - виявилось, що він думає про Римську Імперію щодня!

Здивування користувачки викликало інтерес і в інших дівчат - і вже за кілька днів TikTok заполонили відео, де чоловіки відповідають на це питання.

"Ми з Ремі щиро потішилися, що це так вибухнуло. Для мене це був веселий маленький погляд на внутрішнє життя мого чоловіка", - прокоментувала неочікувану відповідь Келсі.

На сьогодні цей твіт набрав 8,2 млн переглядів, а 13 вересня дівчина поділилася, що через неймовірну популярність твіта та тренду в TikTok з нею навіть почали зв'язуватися старі друзі та однокласники.

Добірка відповідей

Станом на 18 вересня, найпопулярнішим відео за тегом "Roman Empire" є ролик користувача thecamhigby, де він перераховує усі здобутки та надбання Римської Імперії, що й понині збуджують чоловіків. Серед них - величезні території, колонії та Колізей.

Виявилося, що деякі чоловіки думають про Римську Імперію щотижня, деякі - раз чи кілька разів на місяць, а деякі - навіть щодня. З'ясувалося, що навіть заставки на смартфонах деяких чоловіків - це зображення сцен з історії Римської Імперії. 

Один з чоловіків поділився, що думає про римську Імперію двічі на день через її унікальну цивілізацію та досягнення. Проте найбільш неочікуваною виявилася відповідь три рази на день.

Більшість опитаних пояснили, що їм справді не дають спокою надбання, які по собі лишила ця Імперія. Звичайно, серед опитаних є й ті, які зовсім не згадують про Римську Імперію в повсякденному житті - проте їх виявилася меншість.

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