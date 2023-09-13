"Питання нацбезпеки": Вірменія ратифікує Римський статут
Прем'єр-міністр Микол Пашинян оголосив, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут та наголосив, що це не має відношення до відносин країни з РФ
Про це він сказав під час засідання уряду в Національних зборах, пише "Арменпрес".
Пашинян наголосив, що це питання національної безпеки країни.
"Уряд направив Римський статут до Національних зборів, і, згідно з моєю позицією та позицією нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має відношення до вірменсько-російських відносин, це стосується питань безпеки Вірменії", - сказав прем'єр.
Зазначається, що у 2022 році уряд вже звертався до Конституційного суду з приводу ратифікації. Пізніше Римський статут Міжнародного кримінального суду надійшов на ратифікацію до Національних зборів.
Видання повідомляє, що уряд країни знову повернувся до питання визнання Римського статуту, оскільки, згідно з обґрунтуванням цього проєкту, вони бачать можливість притягнути Азербайджан до відповідальності.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 24 березня Конституційний суд Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції країни.
- У квітні у Вірменії заявили, що попри ратифікацію Римського статуту, яким керується Міжнародний кримінальний суд, уряд країни "не має наміру та бажання" арештовувати Путіна.
- 5 вересня Росія почала вимагати, щоб влада Вірменії пояснила бажання ратифікувати Римський статут.
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