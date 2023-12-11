Питання скасування угоди про Чорноморський флот досі не розглянули в Конституційному Суді, - нардеп Арʼєв

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"В нас є подання в Конституційний Суд України щодо скасування угоди про Чорноморський флот. Я б розділив це питання на політичну та юридичну складову. З політичної точки зору ні про яке базування Чорноморського флоту РФ в Криму не може бути мови. Дуже багато угод з РФ було денонсовано саме під час цієї каденції Верховної Ради. Втім питання скасування угоди про Чорноморський флот зависло в Конституційному Суді. Якщо Конституційний Суд прийме рішення, то воно буде однозначне. Тому відкритим питанням залишається те, яке рішення прийме саме суд", - розповів Арʼєв.



Нардеп нагадав, що голосування щодо затвердження угоди про Чорноморський флот мало ряд порушень.



"Зараз з цього питання є різні думки. Я навіть чув, що є ті, хто захищає процедуру ратифікації цієї угоди. Як учасник подій 2010 року я можу сказати, що тоді було порушено абсолютно все. Спочатку не вистачало голосів навіть для реєстрації пропозиції щодо цієї угоди. До того ж голосування Харківських угод відбувалось не персонально, а масово, що суперечить Конституції України. Тобто формальних підстав, щоб Конституційний Суд денонсував цю угоду, більш ніж достатньо", - додав він.

1 липня 2022 року голова Державної прикордонної служби України Андрій Дейнеко заявив про скасування безвізу між РФ і Україною.