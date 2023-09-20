"Зернова криза" не має затьмарити відносини між Україною та Польщею. Колонка Сергія Згурця

Польща на першому етапі війни передала нам значну кількість власних озброєнь: танки, системи ППО, літаки, боєприпаси до різних систем. Це забезпечило суттєво важливу підтримку на першому етапі. І зараз ми розуміємо, що зберегти цей поступ надзвичайно важливо, адже на території Польщі створюються спільні підприємства, де ремонтується українська закордонна зброя. До того ж зараз є ініціатива щодо створення спільних зразків озброєнь.

Даріуш Матерняк, польський експерт із міжнародних питань, керівник Центру Польща-Україна розповів, що для Польщі головною загрозою надалі залишається Росія.

"З одного боку не змінилось розуміння того, що головною загрозою для нас, для України для ЄС чи НАТО є Росія. Тому нам потрібно підтримувати Україну в цій війні. З іншого боку ці заяви, які маємо за останні декілька днів щодо питання імпорту українського зерна до Польщі, вони насправді мають досить негативний момент в польсько-українських відносин. І можна сказати, це свого типу криза в цих відносинах, яка пов'язана саме з цим питанням", - зазначив Матерняк.

За переконанням польського експерта, на загальний сенс польсько-українських відносин останні заяви не повинні впливати. На даному етапі Польща працює над зміцненням озброєння ЗСУ.

"В одній з польських компаній йде ремонт танків Leopard 2, які були передані Україні. Вже два перші танки цього типу 2-3 тижні тому приїхали до Польщі на ремонт. Все те що виробляють польські підприємства за потреби пізніше ремонтуються також в Польщі", - зазначив Матерняк

Контракт з Польщею про САУ Krab

Контракт про САУ Krab - це ще 54 одиниці, які мають бути поставлені Польщею до України.

"Це насправді питання декількох років. На цей момент є така думка, що польські підприємства можуть виробляти 20-30 САУ Krab за рік. Думаю, в першу чергу це виробництво саме для потреб ЗСУ. Через 2, можливо 3 роки цей контракт буде виконаний. Можливо, Польща буде очікувати також і подальших замовлень з боку ЗСУ", - заявив Даріуш Матерняк.

За його словами, Польща до війни виробляла приблизно 20-25 тисяч снарядів 150 мм САУ Krab та інших зразків. Це виробництво має бути збільшено як мінімум в 4-5 разів. Над збільшенням постачання саме боєприпасів цього калібру працюють підприємства Польщі та інших країнах.

Росія порушує всі принципи Хартії ООН

Виступ Зеленського в Раді безпеки ООН був важливий. Він говорить про те, що Росія порушує всі принципи Хартії. і зараз наші військові на фронті кров'ю забезпечують те, щоб ці базові принципи існування держав були поновлені на прикладі України та інших держав.

Ситуація на фронті

Фото: Згурець

Командир взводу снайперів “Привиди” президентської бригади, старший лейтенант Привид розповідає, що на даний час наші війська на Бахмутському напрямку знаходяться в обороні.

"Ми взяли певні ділянки, звільнили певні місця, зайняли висоти, які нам допомагають тримати їх дуже добре. Ворог намагався контратакувати, але всі його намагання зійшли до нуля. Піхота в нас найпотужніша, це дає впевненості навіть нам", - зазначив Привид.

Буквально декілька днів тому ЗСУ оголосили про результати своєї роботи на Бахмутському напрямку. Було знищено понад 500 ворогів, це колосальний результат. Зараз ЗСУ намагаються знищити спеціалізовані цілі, які мають вагомий ряд у ворога, тому на них ставиться акцент. Стосовно снайперських робіт, ЗСУ завжди позитивно оцінюють ворога в плані правильної підготовки, акцентів на його підготовку.

Робота гвинтівки "Алігатор" українського виробництва

Гвинтівка "Алігатор" з точки погляду снайперської роботи має великий плюс: вона безшумна. Також вона практично не має віддачі, в неї стоїть система, яка дозволяє нормально прицілюватись і не мати при цьому віддачі.

"Вона дозволяє влучно працювати майже до трьох кілометрів. Для нас вона має велику і чудову роль, бо допомагає знищувати ворога через стіни. Це дуже важлива тема. Вона вже стоїть у нас на озброєнні, ми вже з нею працюємо", - заявив командир взводу снайперів “Привиди”.

Завдяки роботі нашого озброєння, ЗСУ можуть справитися з будь-якими завданнями, які можуть з'явитися на полі бою.